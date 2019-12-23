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Миллиард поддельных рублей за два года. Как обезвредили стартап молодых фальшивомонетчиков

"Сидите дома!" Белгородский учитель проецирует на стену картинки с призывами к самоизоляции

Врач дал советы по выбору между маской и респиратором

"Зуб будем новый вставлять". Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения — видео

Лайф публикует фото с места взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом

Онлайн-продажа лекарств. Как будет работать новая система и что ждёт пациентов

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Брошенные на обочине чужой жизни. Коронавирус поставил миллионы мигрантов на грань закона

Коров на удалёнке доить нельзя. Чем грозит Лукашенко промедление с карантином

Эксперты считают, что ситуация с эпидемией коронавируса в Белоруссии находится в той точке, когда надо срочно принимать решение. ...читать далее

Продуктовые карты, казачьи патрули и мёд. Как сражаются с коронавирусом в глубинке

Социальные проекты, волонтёрство, бесплатное питание для врачей и мёд в подарок. Лайф выяснял, как обстоят дела в российской ...читать далее

"Я больше никому ничего не должна". Коронавирус спас золото Загитовой: она может вернуться чемпионкой

Алина будто всё знала заранее.

Путин пошутил, что из-за пандемии "вся страна стала вирусологами" — видео

При этом глава государства подчеркнул, что власти основывают свои действия на мнении экспертов, которые всю жизнь посвятили ...читать далее

Это навсегда. Вирусолог рассказал, как мы будем жить с коронавирусом

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не сомневаются, что новая инфекция станет сезонной болезнью.

Коронавирус online 24/7. Самые последние новости страны и мира.

В Нижегородской области взорвался газ в жилом доме

В России разработаны чипы для выявления коронавируса за 15–20 минут

Третий депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждан с билетами российских авиакомпаний вывезут из-за рубежа бесплатно

Скворцова рассказала, когда в России произойдёт перелом с заболеваемостью CoViD-19

Власти Китая разблокировали выезд из Ухани впервые с начала эпидемии

В Москве около 1,7 тысячи человек лечатся от коронавируса дома

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