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Регион
Опубликовано 14 октября, 01:07

1,5 тысячи заявок за два сезона: В Москве обсудили будущее премии «Золотая маска»

Более 150 участников обсудили будущее «Золотой маски» на конференции

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Более 150 руководителей театров и представителей органов исполнительной власти из российских регионов собрались в московском Театре на Страстном на всероссийской конференции премии «Золотая маска». Участники обсудили её дальнейшее развитие и возможности для театрального сообщества.

На встречу приехали представители Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Архангельска, Красноярска, Камчатского края, Санкт-Петербурга и других регионов. Конференция состоялась в третий раз.

«Нам важно не только сохранять то, что уже стало частью истории “Золотой маски”, но и понимать, как премия должна отвечать на запросы сегодняшнего дня, какие возможности открывать для театров и каким образом укреплять своё значение для всей культурной жизни страны», — заявила директор премии и фестиваля Марина Самусева.

Она подвела итоги XXXI и XXXII сезонов. За два конкурсных цикла организаторы получили более 1,5 тысячи заявок. Фестивальные постановки посмотрели свыше 81 тысячи зрителей, а профессиональные и просветительские мероприятия собрали более 15 тысяч участников. Церемонии награждения прошли в Казани и Омске.

Продолжение обсуждения с представителями профессионального сообщества в закрытом формате было запланировано на 14 октября. По итогам работы предстоит сформулировать конкретные предложения для реализации в конкурсном цикле премии.

Проект поддерживают Министерство культуры России, Департамент культуры Москвы и Президентский фонд культурных инициатив.

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Александра Вишнякова
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