Госдума приняла в первом чтении поправки о наказании за "группы смерти"

Государственная дума сегодня приняла в первом чтении законопроекты, которые предусматривают уголовную ответственность за создание "групп смерти" в социальных сетях. Инициатор — вице-спикер Думы Ирина Яровая.

Основные изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Их предлагают дополнить двумя статьями — "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряжённой с побуждением граждан к совершению самоубийства". Максимальный срок наказания — шесть лет лишения свободы.