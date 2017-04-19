Госдума приняла в первом чтении поправки о наказании за "группы смерти"
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Государственная дума сегодня приняла в первом чтении законопроекты, которые предусматривают уголовную ответственность за создание "групп смерти" в социальных сетях. Инициатор — вице-спикер Думы Ирина Яровая.
Основные изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Их предлагают дополнить двумя статьями — "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряжённой с побуждением граждан к совершению самоубийства". Максимальный срок наказания — шесть лет лишения свободы.
Законопроект вводит такое понятие самих "групп смерти", как "организация деятельности, сопряжённой с побуждением граждан к совершению самоубийства…. путём распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства". Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.