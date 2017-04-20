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Регион
Опубликовано 20 апреля 2017, 06:30

4-й эпизод игровых "Ходячих мертвецов" выйдет на следующей неделе

Кадр видео: youtube/Telltale Games

Кадр видео: youtube/Telltale Games

Студия Telltale Games объявила дату выхода предпоследнего эпизода третьего сезона "Ходячих мертвецов".

Telltale официально сообщила, что четвёртый эпизод игрового сериала The Walking Dead: A New Frontier будет доступен уже 25 апреля. Тем самым студия сдержала обещания сократить перерывы между выходами серий "Ходячих мертвецов".

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4-й эпизод The Walking Dead: A New Frontier выйдет на следующей неделе

Четвёртый эпизод получил название Thicker than Water ("Толще, чем вода"), а поклонники серии предполагают, что в этот раз в центре сюжета вновь окажется тема семьи. Неизвестно, какую роль в предпоследней серии сыграет Клементина, которая в этом сезоне оказалась скорее второстепенным персонажем, а не главной героиней.

Telltale также сообщила, что трейлер четвёртого эпизода The Walking Dead: A New Frontier появится уже 20 апреля.

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Станислав Погорский
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