Игрок прошёл Diablo 2, не атакуя монстров

Вместо этого DrCliche облачил своего персонажа в "шипастую" экипировку, которая наносит урон всякому, кто атакует персонажа. Также он надел броню, постоянно наносящую урон холодом, и ещё несколько уникальных предметов.

Всего на прохождение у игрока ушло около восьми часов. За это время он ни разу не совершил агрессивных действий в адрес противников. Иногда, правда, в игре случалась ошибка, из-за которой персонаж автоматически замахивался на врага. В таких случаях, по правилам DrCliche, он просто "извинялся и не давал оппоненту умереть".