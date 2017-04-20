Игрок прошёл Diablo 2, не атакуя монстров
Игрок решил пройти экшен Diablo 2 на скорость, ни разу не атаковав рядовых врагов и даже боссов.
Представитель сообщества спидраннеров (людей, занимающихся прохождением игр на скорость) под ником DrCliche придумал необычный способ прохождения Diablo 2. Игрок решил пройти игру, ни разу не атаковав монстров.
Вместо этого DrCliche облачил своего персонажа в "шипастую" экипировку, которая наносит урон всякому, кто атакует персонажа. Также он надел броню, постоянно наносящую урон холодом, и ещё несколько уникальных предметов.
Игрок прошёл Diablo 2, никого не атаковав
Всего на прохождение у игрока ушло около восьми часов. За это время он ни разу не совершил агрессивных действий в адрес противников. Иногда, правда, в игре случалась ошибка, из-за которой персонаж автоматически замахивался на врага. В таких случаях, по правилам DrCliche, он просто "извинялся и не давал оппоненту умереть".