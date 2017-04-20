Nintendo готовит к выпуску консоль SNES Mini
Кадр видео: youtube/THE RED DRAGON
Японская компания Nintendo занята разработкой мини-версии классической консоли SNES.
Источники зарубежного издания Eurogamer сообщают, что в данный момент компания Nintendo готовит к выпуску мини-версию консоли SNES. Будущее игровое устройство может быть похоже на NES Classic Mini, которая появилась на прилавках в ноябре прошлого года.
Nintendo может выпустить SNES Mini уже в конце года
Сообщается, что SNES Mini планируют выпустить в продажу в конце года, ближе к праздничному сезону. Как и на предыдущей мини-консоли, в SNES Mini может быть предустановлено несколько десятков хитов с оригинальной SNES. Nintendo пока не прокомментировала эту информацию.
Ранее на этой неделе компания Nintendo объявила о прекращении производства консоли NES Classic Mini, пользующейся большим спросом по всему миру.