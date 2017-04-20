Ubisoft открыла две новые студии

Компания Ubisoft, известная по серии Assassin's Creed, сообщила об открытии двух новых студий. Одна из них расположилась во французском Бордо, а другая — в Берлине.

Ubisoft ожидает, что новые подразделения помогут создать более 100 дополнительных рабочих мест уже за первый год функционирования. Новые сотрудники будут помогать другим студиям в разработке новых игр в крупнейших сериях Ubisoft.

Ubisoft Bordeaux будет тесно сотрудничать с подразделениями в Анси, Лионе, Монпелье и Париже. Эти студии занимаются преимущественно проектами Just Dance, Steep и Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. В то же время сотрудникам Ubisoft Berlin предстоит работать со студиями в Дюссельдорфе и Майнце. Эти команды известны по сериям игр-стратегий Anno и The Settlers.