Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский принизил игры перед книгами

В недавнем интервью Waypoint писатель Анджей Сапковский заявил, что серия игр "Ведьмак" сильно навредила его писательскому творчеству. По его мнению, с каждым новым читателем, пришедшим после прохождения серии игр, он терял другого.

Сапковский подозревает, что именно его книги сделали серию игр успешной, а не наоборот. Таким образом, польская студия CD Projekt RED "обязана" ему и коммерческим, и творческим успехом. "Большинство людей начали играть, потому что прочитали книги", — заявил Анджей.