Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский принизил игры перед книгами
Писатель-фантаст и автор саги "Ведьмак" в очередной раз резко высказался о видеоиграх.
Фото: © EAST NEWS
В недавнем интервью Waypoint писатель Анджей Сапковский заявил, что серия игр "Ведьмак" сильно навредила его писательскому творчеству. По его мнению, с каждым новым читателем, пришедшим после прохождения серии игр, он терял другого.
Сапковский подозревает, что именно его книги сделали серию игр успешной, а не наоборот. Таким образом, польская студия CD Projekt RED "обязана" ему и коммерческим, и творческим успехом. "Большинство людей начали играть, потому что прочитали книги", — заявил Анджей.
Анджей Сапковский недолюбливает серию игр "Ведьмак"
Хотя писатель признал, что серия игр "Ведьмак" является "высококачественным продуктом", он убеждён, что сам формат видеоигр не может быть столь же ценным, как книжные произведения. По его мнению, в играх нет места глубине и сложному языку.
Наконец, Анджей Сапковский выразил недовольство тем, что из-за CD Projekt RED на свете становится всё больше тех, кто считает книжную серию "Ведьмак" как-то связанной с играми или даже написанной на их основе.