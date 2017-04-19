Выборы президента Албании пришлось завершить из-за отсутствия кандидатов
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Из-за того, что на выборах президента Албании не оказалось ни одного кандидата, первый тур пришлось завершить. Об этом сообщает Албанское телеграфное агентство со ссылкой на председателя парламента республики Илира Мета.
В свою очередь, глава парламентского правового комитета Василика Хуси сообщила, что 19 апреля прошло заседание, на котором и было определено, что ни одного кандидата на пост главы государства не имеется.
— При данных обстоятельствах комитет по конституции представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчёт об итогах завершения первого тура выборов президента, — сказала она.
Между тем, Мета предложил депутатам созвать новое заседание с тем, чтобы определиться с датой второго раунда выборов.