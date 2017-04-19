Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 23:01

Выборы президента Албании пришлось завершить из-за отсутствия кандидатов

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Грызунов

Фото: © РИА Новости/Сергей Грызунов

Из-за того, что на выборах президента Албании не оказалось ни одного кандидата, первый тур пришлось завершить. Об этом сообщает Албанское телеграфное агентство со ссылкой на председателя парламента республики Илира Мета.

В свою очередь, глава парламентского правового комитета Василика Хуси сообщила, что 19 апреля прошло заседание, на котором и было определено, что ни одного кандидата на пост главы государства не имеется.

— При данных обстоятельствах комитет по конституции представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчёт об итогах завершения первого тура выборов президента, — сказала она.

Между тем, Мета предложил депутатам созвать новое заседание с тем, чтобы определиться с датой второго раунда выборов.

BannerImage
Димитрий Алексиевич
  • Новости
  • Албания
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar