Специалисты подсчитали возможное количество жертв от ракетного удара КНДР по США

По данным американских экспертов, северокорейские ракеты способны достичь территории Гавайских островов.

По данным американского эксперта по ядерному оружию Денни Роя, ракетная угроза от КНДР вполне реальна и их ракеты способны достичь территории США. В частности, речь идёт о Гавайских островах, приводит слова эксперта портал Daily Star. В случае если баллистическая ракета КНДР с ядерным боезарядом упадёт в районе Гавайев, число жертв может превысить 60 тысяч человек. Ещё около 65 тысяч получат различные увечья.

В то же время Денни Рой отмечает, что если бы Северная Корея обладала современными технологиями, то их ракеты могли бы достигнуть противоположного от КНДР побережья США. В таком случае жертвами ракетной атаки могли бы стать не менее 200 тысяч жителей Нью-Йорка.