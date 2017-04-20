В Госдуму внесут законопроект, позволяющий получать гектар земли не только в ДФО

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов заявил о том, что планирует внести в ГД законопроект, согласно которому россияне могут претендовать на получение участка земли на территории всей России.

— Проект федерального закона устанавливает право граждан на безвозмездное получение земельных участков не только на территории ДФО, но и на территории всей России, — отмечается в пояснительной записке.

Автор уверен, что так россияне будут вовлечены в производство сельскохозяйственной продукции. Также документ, по его мнению, поможет решить проблему заселения отдалённых территорий и заброшенных сёл.