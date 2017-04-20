ВВС США отправили на Корейский полуостров "атомный нюхач"

В задачи направленного в регион самолёта WC-135 Constant Phoenix входит сбор образцов частиц из атмосферы, которые могут идентифицировать проведение ядерных испытаний КНДР.

ВВС США отправили сегодня утром самолёт WC-135 Constant Phoenix, получивший неофициальное название "атомный нюхач", к Корейскому полуострову, сообщают СМИ со ссылкой на источник в американском правительстве. Такой шаг власти США сделали в связи с возможностью предстоящего ядерного испытания в Северной Корее.

— Самолёт специального назначения WC-135 "Финикс" совершил сегодня экстренную вылазку над Восточным морем, — сказал источник, пожелавший остаться неизвестным. — Его задача — собрать образцы из атмосферы, чтобы обнаружить и идентифицировать ядерный взрыв.

Отметим, за последние 10 лет этот полёт стал шестым для данного аппарата.

Ранее в Южной Корее заявили, что Пхеньян подготовился к шестому по счёту ядерному испытанию и намерен совершить его по желанию лидера государства Ким Чен Ына.