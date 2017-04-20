Толстой не исключил, что программа сноса хрущёвок коснётся не только Москвы
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой не исключил, что ряд регионов РФ может перенять программу реновации жилищного фонда.
— Если удастся найти деньги и другим субъектам РФ, я думаю, что, может, не в таких масштабах, но тоже начнётся решение этой проблемы. Это актуально и для Санкт-Петербурга, и для других больших городов, — подчеркнул Толстой.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил снести все хрущёвки в Москве, после чего возвести на их месте новые дома. Как сообщалось, в течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить около 7,9 тыс. домов.