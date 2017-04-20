КПРФ предложила пригласить в Думу депутатов из Северной Кореи

Российские парламентарии объяснили предложение желанием ознакомиться с ситуацией в КНДР.

Депутаты КПРФ предложили пригласить северокорейских депутатов в Государственную думу, чтобы расспросить их о ситуации, сложившейся в КНДР. По словам секретаря ЦК КПРФ Казбека Тайсаева, Россию и КНДР начиная с 1949 года связывают тесные и исключительно дружественные отношения.

— Всё это диктует необходимость пригласить в Госдуму представителей парламента КНДР, что позволит лучше представить сложившуюся ныне ситуацию, жизнь северокорейского народа, проблемы, которые его волнуют, а также наметить действенный конструктивный план дальнейшей работы, — сказал депутат.

Тайсаев отметил поддержку со стороны руководства КНДР в крымском и сирийском вопросах и призвал поддержать Северную Корею в конфликте с США.

— Сейчас мы должны сделать всё, чтобы дать американцам сигнал: не смейте наносить удар по Северной Корее, — подчеркнул он.