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Опубликовано 20 апреля 2017, 09:30

Создатель Oculus Rift спонсировал Дональда Трампа

Фото &copy; Flickr/eVRydayVR

Фото © Flickr/eVRydayVR

Разработчик перевёл деньги в инаугурационный комитет нового президента Соединённых Штатов Америки.

Создатель очков виртуальной реальности Oculus Rift Палмер Лаки пожертвовал 100 тысяч долларов на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Деньги были перечислены в январе 2017 года через одну из его побочных компаний, сообщает Mother Jones.

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Создатель Oculus Rift поддержал Дональда Трампа

Фото © Flickr/eVRydayVR

Компания Wings of Time зарегистрирована в Лос-Анджелесе. Журналисты проследили её по адресу в городе Лонг-Бич, на который зарегистрирована ещё одна фирма Лаки. В документах указана компания Fiendlord's Keep, управляющим менеджером которой является создатель гарнитуры.

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Палмер Лаки — один из самых больших спонсоров инаугурации Трампа

Фото © Polaris/East News

В сентябре 2016 года Палмер Лаки стал причиной скандала. Тогда журналисты уличили его в связи с онлайн-группой Nimble America, которая поддерживала кандидатуру Дональда Трампа на выборах. Лаки пожертвовал 10 тысяч долларов организации, занимающейся созданием мемов, направленных против Хиллари Клинтон. После скандала разработчик перестал появляться на публике и давать комментарии прессе. Уже в марте 2017 года он покинул компанию Oculus.

Напомним, большая часть разработчиков критикует президента США Дональда Трампа. В связи с этим у Палмера Лаки могут возникнуть проблемы при дальнейшем сотрудничестве с крупными компаниями.

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Сергей Сурепин
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