В Антарктиде нашли сеть из сотен рек и водопадов

Вопреки всем расчётам, шестой континент летом покрывается сетью из множества связанных друг с другом водоёмов, пополняемых растаявшей водой, и это может объяснять странности в образовании местных айсбергов.

Две международные группы учёных проанализировали спутниковые снимки и аэрофотоснимки Антарктиды начиная примерно с середины прошлого века. Им удалось найти там сотни прудов, рек и даже впечатляющих водопадов более сотни метров шириной, подпитываемых талой водой летом. Сезонные водоёмы встречаются там даже на высоте 1300 метров. Ранее считалось, что суровый климат Антарктики делает их существование возможным только на Антарктическом полуострове, выступающем далеко на север. Склонность местных льдов к таянию оказалась недооценённой. Соответствующие статьи опубликованы в журнале Nature.

Снимки показали, что летом льды Антарктиды почему-то тают намного интенсивнее, чем предсказывали расчёты, и образуют сеть из сотен водоёмов Фото © Flickr/Tak

Авторы работы использовали данные спутниковых снимков, сделанных с 1973 года до наших дней, и аэрофотоснимков, полученных начиная с 1947 года. Выяснилось, что Антарктида стабильно покрывается обширной сетью водоёмов в летнее время. Длина водных потоков растаявшей пресной воды достигает 120 километров. На плоских участках рельефа они разливаются в неглубокие пруды до 80 километров в длину.

Неожиданностью оказались признаки водопадов. Одними снимками сверху подтвердить их существование сложно. Поэтому исследователи проверили на месте, действительно ли там есть крупные сезонные водопады. Им удалось заснять один из наиболее значительных среди них, шириной 120 метров, в районе шельфового ледника Нансена у берега Земли Виктории: