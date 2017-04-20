В Госдуме хотят провести своё "Добровидение" с Кобзоном и Терешковой

Из-за отказа телеканалов заполнять эфир российским аналогом "Евровидения" Олег Нилов предложил показать "Добровидение" вместо "Парламентского часа".

Заместитель руководителя партии "Справедливая Россия" Олег Нилов выступил в Госдуме с призывом поддержать конкурс народной музыки "Добровидение". Он одобрил идею игнорировать "Евровидение", вспомнив о бородатой австрийской победительнице конкурса в 2014 году Кончите Вурст.

— Мы правильно сделали, что не поехали на этот конкурс "Евровидение". Если помните, несколько лет назад вот с этой трибуны я в порыве какого-то негодования даже запел "Чёрного ворона". Это было посвящено победе вот этого чуда-юда — не пойми, то ли мужик, то ли женщина, — сказал депутат.

Нилов рассказал об организованном несколько лет назад совместно с Валентиной Терешковой и Иосифом Кобзоном конкурсе "Добровидение". Конкурс собирает исполнителей народных песен, которые поют на национальных языках. Депутат посетовал на недостаточную поддержку мероприятия, в первую очередь со стороны СМИ.

— Не хватает эфиров. И, к сожалению, опять, даже в условиях, когда Первый и Российский ("Россия 1". — Прим. ред.) каналы отказались транслировать "Евровидение", на "Добровидение" времени не хватает.

Депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова и Олег Нилов Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко