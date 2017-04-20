Nintendo выпустит женское бельё с героем своей игры
Тематическая линейка с Кирби приурочена к 25-летию с момента создания этого персонажа.
В 2017 году розовому шароподобному персонажу Кирби исполняется 25 лет. В связи с этим компания Nintendo планирует выпустить женское бельё и пижаму с этим героем.
Nintendo выпускает женское бельё
За производство одежды и белья отвечает компания Yummy Market. Вся продукция получила одобрение от Nintendo — бренд получил официальную лицензию на выпуск тематической одежды.
Герой Кирби был использован не только при создании пижамы, а ещё и трусов, маски для сна, рюкзака и других элементов одежды.