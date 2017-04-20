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Опубликовано 20 апреля 2017, 11:06

Nintendo выпустит женское бельё с героем своей игры

Тематическая линейка с Кирби приурочена к 25-летию с момента создания этого персонажа.

Фото &copy; Flickr/Chawawat Chans

Фото © Flickr/Chawawat Chans

В 2017 году розовому шароподобному персонажу Кирби исполняется 25 лет. В связи с этим компания Nintendo планирует выпустить женское бельё и пижаму с этим героем.

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Nintendo выпускает женское бельё

Фото © Flickr/Chawawat Chans

За производство одежды и белья отвечает компания Yummy Market. Вся продукция получила одобрение от Nintendo — бренд получил официальную лицензию на выпуск тематической одежды.

Герой Кирби был использован не только при создании пижамы, а ещё и трусов, маски для сна, рюкзака и других элементов одежды.

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Сергей Сурепин
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