Nintendo выпустит женское бельё с героем своей игры

В 2017 году розовому шароподобному персонажу Кирби исполняется 25 лет. В связи с этим компания Nintendo планирует выпустить женское бельё и пижаму с этим героем.

Nintendo выпускает женское бельё Фото © Flickr/Chawawat Chans

За производство одежды и белья отвечает компания Yummy Market. Вся продукция получила одобрение от Nintendo — бренд получил официальную лицензию на выпуск тематической одежды.