Авторы Cut The Rope выпустили новую игру
Фото: © Кадр из видео YouTube/C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars
CATS: Crash Arena Turbo Stars — игра про кошачьи реалити-бои с жестокими битвами на боевых машинах.
19 апреля 2017 года российская студия ZeptoLab, ранее создавшая популярную игру Cut The Rope, выпустила новый проект — про кошачье реалити-шоу с жестокими битвами. Игра получила название CATS: Crash Arena Turbo Stars.
Авторы Cut The Rope представили новую игру
Фото: © Кадр из видео YouTube/C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars
Коты участвуют в сражениях один на один. Игровой процесс построен так, что пользователь не может управлять машиной — её можно только построить, установив различные модули, которые пригодятся в бою.
Игра CATS: Crash Arena Turbo Stars доступна бесплатно на iOS и Android. В приложении есть внутренние покупки.