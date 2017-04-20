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Опубликовано 20 апреля 2017, 12:12

Авторы Cut The Rope выпустили новую игру

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars

Фото: © Кадр из видео YouTube/C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars

CATS: Crash Arena Turbo Stars — игра про кошачьи реалити-бои с жестокими битвами на боевых машинах.

19 апреля 2017 года российская студия ZeptoLab, ранее создавшая популярную игру Cut The Rope, выпустила новый проект — про кошачье реалити-шоу с жестокими битвами. Игра получила название CATS: Crash Arena Turbo Stars.

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Авторы Cut The Rope представили новую игру

Фото: © Кадр из видео YouTube/C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars

Коты участвуют в сражениях один на один. Игровой процесс построен так, что пользователь не может управлять машиной — её можно только построить, установив различные модули, которые пригодятся в бою.

Игра CATS: Crash Arena Turbo Stars доступна бесплатно на iOS и Android. В приложении есть внутренние покупки.

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Сергей Сурепин
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