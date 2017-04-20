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Опубликовано 20 апреля 2017, 13:18

Симулятор директора тюрьмы выйдет на мобильных устройствах

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/prisonarchitectitalia

Фото: © facebook.com/prisonarchitectitalia

Популярная игра про тюрьму Prison Architect уже в этом году доберётся до iOS и Android.

Студия Introversion Software и издатель Paradox Interactive выпустят симулятор директора тюрьмы Prison Architect на iOS и Android. Игра будет доступна на этих платформах уже в этом году.

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Симулятор директора тюрьмы доберётся до мобильных устройств

Фото: © facebook.com/prisonarchitectitalia

Мобильная версия игры сохранит оригинальный геймплей: пользователь сможет строить и управлять тюрьмой.

Разработчики планируют распространять базовую версию Prison Architect бесплатно, но дополнения и новые режимы уже будут стоить денег.

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Сергей Сурепин
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