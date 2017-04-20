Симулятор директора тюрьмы выйдет на мобильных устройствах
Популярная игра про тюрьму Prison Architect уже в этом году доберётся до iOS и Android.
Студия Introversion Software и издатель Paradox Interactive выпустят симулятор директора тюрьмы Prison Architect на iOS и Android. Игра будет доступна на этих платформах уже в этом году.
Симулятор директора тюрьмы доберётся до мобильных устройств
Фото: © facebook.com/prisonarchitectitalia
Мобильная версия игры сохранит оригинальный геймплей: пользователь сможет строить и управлять тюрьмой.
Разработчики планируют распространять базовую версию Prison Architect бесплатно, но дополнения и новые режимы уже будут стоить денег.