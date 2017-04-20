Как стать виртуальным шеф-поваром без особого труда? Лучшие игры про кулинарию

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Шедевральная The Legend of Zelda: Breath of the Wild заслужила свои "десятки" и со дня релиза в марте 2017-го считается живой классикой — игрой хоть и молодой, но уже снискавшей культовый статус. Чтобы пережить невзгоды во время исследования королевства Хайрул, главному герою Линку приходится частенько прикладываться к большой кастрюле — исключительно для приготовления кулинарных хитов!

Готовка в "Зельде" проста и предельно интуитивна — так, чтобы приготовить вкусное яблоко, достаточно кинуть его в костёр и забрать прежде, чем оно сгорит дотла. Или высыпать пару-тройку продуктов в металлическую чашу на огне. Обычно рецепты вам никто не подсказывает, а значит, приходится идти на эксперименты. К примеру, добавив специальные перчёные ягоды, можно придать еде остроты и жгучести, которая позволит герою не мёрзнуть даже в горах, где снег лежит толстым слоем. Breath of the Wild поощряет перебор рецептов и смешивание различных, на первый взгляд несовместимых, ингредиентов.

Final Fantasy XV

Серия Final Fantasy всегда отличалась повышенным вниманием к крафтингу — созданию предметов и вещей, необходимых для быстрой прокачки и выживания. Венцом этой идеи стала пятнадцатая часть Final Fantasy, в которой представлены сотни ингредиентов и десятки рецептов блюд. Каждое из них выглядит настолько аппетитным, что слюнки текут при одном только взгляде на картинку с едой. Вдобавок игра ещё и анимирована — посмотрите видео, чтобы понять, о чём мы.

Еда для Ноктиса и его друзей — ключевой элемент приключений. Кулинария в мире Эос позволяет получить различные иммунитеты и улучшения, ускорить прокачку опыта или скорость бега. Процесс приготовления пищи заботливо анимирован, и игроки могут увидеть каждый этап приготовления блюда. Не хватает только мини-игр, связанных с готовкой, но даже без них Final Fantasy XV может служить эталоном виртуального поварского ремесла.

Food Network: Cook or Be Cooked

Комедийный симулятор повара Food Network: Cook or Be Cooked — первая игра, созданная по лицензии крупного американского телеканала Food Network. Несмотря на явные черты пародийного проекта (исполинские бургеры и взрывающиеся стейки), создан он бережно и заботливо. А ещё это эксклюзив для приставки Wii.

Cook or Be Cooked делает ставку на мини-игры, заключающиеся в приготовлении пищи с помощью контроллера Wii Remote. Готовится всё по реальным рецептам из книги "Как вскипятить воду", в которой собраны лучшие поварские тайны профессионалов из Food Network. Лучше всего игра чувствует себя в соревновательном режиме для двоих, где необходимо приготовить блюдо быстрее и аккуратнее соперника.

World of Warcraft

В мире World of Warcraft, одной из самых популярных многопользовательских игр за всю историю видеоигр, кулинария является ремеслом, без которого грустно и больно жить. Точнее, профессией, в которой ключевым навыком является "Очаг" — умение развести костёр для приготовления еды и напитков. Готовка считается одной из простейших вторичных "проф" в игре, но при этом она сохраняет важность и полезность даже для высокоуровневых героев.

Кулинария в WoW оказалась в итоге настолько популярным явлением, что создатели игры, небезызвестная компания Blizzard, выпустили поварскую книгу с точными рецептами и способами приготовления блюд из игры. Более того, тему подхватили стримеры — на YouTube хватает примеров того, как поклонники пытаются воссоздать блюда по книжным образцам. Подробности о книге доступны по ссылке, на тот случай, если вы готовы к гастрономическому вызову в реальном мире.

Overcooked

Overcooked — снискавшая множество наград аркадная игра, которую недавно признали лучшей британской игрой 2016 года (по версии BAFTA). Эта семейная забава посвящена "спасению мира с помощью кулинарии". В комплекте: смешные повара, нарочито мультяшный стиль, дикие уровни-кухни и режим игры вдвоём на одном геймпаде.

Геймерам приходится буквально выживать на "адской кухне" — в тесных условиях, бегая по плавающим айсбергам или суетясь между лужами лавы. В общем, в таких условиях с томящейся на плите форелью будет не до скуки. Понятное дело, приготовить в таких условиях что-то съедобное крайне проблематично. Но игроки стараются изо всех сил: без командной работы в Overcooked не выжить. Раньше таких кулинарных игр точно не было, поэтому свои награды она получила не зря.

Personal Trainer: Cooking

В 2008 году Nintendo выпустила Personal Trainer: Cooking — обучающую игру-программу, которая позволяет научиться приготовлению пищи в реальности. Учитывая скромные технические ресурсы консоли Nintendo DS, задача казалась непосильной, но разработчики справились. В интерактивном учебнике оказалось свыше 240 рецептов блюд из 30 стран мира, которые заботливо озвучивал ИИ-шеф.

Основной успех ждал игру-программу в Европе, где её переименовали в Cooking Guide: Can't Decide What to Eat? и смена названия благотворно повлияла на продажи. В конечном счёте к интерактивной поваренной книге вышло аж пять сиквелов от двух различных студий. Пожалуй, это очередное подтверждение тому, что люди любят не только вкусно поесть, но и приготовить эту самую вкуснятину.

The Witcher 3: Wild Hunt

Ведьмак Геральт — не только убийца монстров и прочих демонических тварей, но и искусный кулинар. А также сыщик, любовник и алхимик, иными словами мастер на все руки. По ходу событий трилогии Геральту придётся добывать самые экзотические блюда — например, лимонную водку, которой славится империя Нильфгаард, или стейк из катоблепаса с кровью для капризной принцессы.

Список того, что Беловолосому предстоит сварить, выпечь или пожарить на вымышленных кухнях мира The Witcher, поистине огромен. Экзотических трав, корешков, минералов и частей тел убиенных монстров тут столько, что The Legend of Zelda и Horizon: Zero Dawn охают и ахают в стороне от зависти. Кроме того, в отличие от других масштабных RPG, кулинар из Ривии способен достичь высот даже в производстве наркотиков. Но не пугайтесь — наркотиков исключительно вымышленных. Таких, как фисштех, придуманный писателем Анджеем Сапковским и ставший неотъемлемой частью мрачной стороны цикла "Ведьмак".

Cooking Mama 5: Bon Appetit

Серия Cooking Mama очень популярна в Японии и насчитывает пять основных частей и восемь так называемых спин-оффов — ответвлений, которые посвящены работе садовника, рукодельника, туриста и даже няньки. "Горшочек" не перестаёт варить с 2006 года. В пятой части авторы сделали ставку на большие цифры, добавив в игру свыше 60 рецептов и более 160 мини-игр, из которых складываются этапы приготовления блюд.

Все эти мини-игры варьируются от взбалтывания, перемешивания, нарезания и прессования продуктов до выкриков во встроенный микрофон приставки 3DS, чтобы еда готовилась быстрее и вкуснее. Настоящие блюда по лекалам Cooking Mama приготовить почти нереально, а вот получить массу удовольствия — легче простого. В мае выходит очередная часть серии, которая называется Cooking Mama: Sweet Shop и посвящена кондитерской кухне.