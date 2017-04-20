Захарова: В Черногории растёт негатив по отношению к россиянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Черногории складывается неблагоприятная для россиян ситуация. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— На фоне резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о присоединении к санкциям ЕС против РФ отмечаем всплеск там антироссийской истерии, — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что фиксируется рост негативного отношения к бизнесу и россиянам. Кроме того, нагнетается враждебное отношение к РФ.

— Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США, — отметила Захарова.