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Регион
Опубликовано 20 апреля 2017, 16:04

Захарова: В Черногории растёт негатив по отношению к россиянам

Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Черногории складывается неблагоприятная для россиян ситуация. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— На фоне резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о присоединении к санкциям ЕС против РФ отмечаем всплеск там антироссийской истерии, — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что фиксируется рост негативного отношения к бизнесу и россиянам. Кроме того, нагнетается враждебное отношение к РФ.

— Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США, — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ призвала россиян учитывать данные обстоятельства.

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Арина Демидова
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