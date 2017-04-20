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Регион
Опубликовано 20 апреля 2017, 15:44

Создатель Assassin’s Creed представил свою новую игру

Скриншот видео Panache Digital Games

Скриншот видео Panache Digital Games

Ancestors: The Humankind — новый проект создателя популярной игровой серии про наёмных убийц.

20 апреля 2017 года Патрис Дезиле опубликовал тизер своего нового проекта — Ancestors: The Humankind Odyssey. Новая игра главного дизайнера первых двух частей серии Assassin’s Creed расскажет о человечестве 10 миллионов лет назад.

Разработчик заявил, что его студия Panache Digital отказалась от идеи разбивать проект на короткие эпизоды — Ancestors: The Humankind Odyssey станет большой игрой с открытым миром.

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Создатель Assassin’s Creed представил свой новый проект

Скриншот видео Panache Digital Games

Над Ancestors: The Humankind Odyssey работа ведётся уже более трёх лет. Команда разработчиков состоит из 32 человек.

По словам Патриса Дезиле, у него уже есть ориентировочная дата выхода игры, однако ей разработчики пока не готовы поделиться.

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Сергей Сурепин
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