Создатель Assassin’s Creed представил свою новую игру

Ancestors: The Humankind — новый проект создателя популярной игровой серии про наёмных убийц.

20 апреля 2017 года Патрис Дезиле опубликовал тизер своего нового проекта — Ancestors: The Humankind Odyssey. Новая игра главного дизайнера первых двух частей серии Assassin’s Creed расскажет о человечестве 10 миллионов лет назад.

Разработчик заявил, что его студия Panache Digital отказалась от идеи разбивать проект на короткие эпизоды — Ancestors: The Humankind Odyssey станет большой игрой с открытым миром.

Создатель Assassin’s Creed представил свой новый проект Скриншот видео Panache Digital Games

Над Ancestors: The Humankind Odyssey работа ведётся уже более трёх лет. Команда разработчиков состоит из 32 человек.