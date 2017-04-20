Депутаты внесли на рассмотрение законопроект о захоронении Ленина
Проект приурочен ко дню рождения вождя мирового пролетариата двадцать второго апреля.
Депутаты Госдумы Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения тела Владимира Ленина, сообщает RT.
По словам парламентариев, этот документ должен восполнить юридический пробел, препятствующий перезахоронению останков исторических личностей.