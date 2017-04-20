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Регион
Опубликовано 20 апреля 2017, 16:45

Депутаты внесли на рассмотрение законопроект о захоронении Ленина

Проект приурочен ко дню рождения вождя мирового пролетариата двадцать второго апреля.

Депутаты Госдумы Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения тела Владимира Ленина, сообщает RT.

По словам парламентариев, этот документ должен восполнить юридический пробел, препятствующий перезахоронению останков исторических личностей.

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Евгений Грин
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