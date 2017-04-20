Главной красавице России подарили автомобиль

19 апреля 2017 года в шоу-руме Hyundai City Store победительнице конкурса "Мисс Россия — 2017" Полине Поповой вручили суперприз — автомобиль Hyundai Solaris. Подарок главная красавица страны получила от компании "Авилон".

— Мы в пятый раз являемся спонсорами конкурса "Мисс Россия", и в пятый раз мы вручаем именно Hyundai Solaris. Почему? Ну, наверное, потому что "Мисс Россия" — конкурс народный, красавица народная. А автомобиль за всё время его выпуска тоже является народным. Всё сошлось в одном, — рассказал директор дилерского центра "Хёндэ Авилон" Алексей Гуляев.

21-летняя Полина Попова за рулём уже три года, поэтому городской трафик её не пугает. Впрочем, по Москве королева красоты ещё не ездила, только по родному Екатеринбургу. — В Москве ездить нестрашно, я ещё не пробовала на самом деле. Я ездила только в Екатеринбурге, посмотрим, как дороги и какие водители здесь, в Москве. Надеюсь, всё будет хорошо, — уверена Полина Попова.

Нынешний конкурс красоты для Полины первый. Девушка долго жила в Китае и собиралась остаться в Поднебесной ещё на несколько лет, но после победы в конкурсе вернулась в Россию. Теперь Попова будет представлять нашу страну на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". По традиции победительница конкурса "Мисс Россия" получает корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, и главный приз — новую модель автомобиля Hyundai Solaris от компании "Авилон", которая является официальным дилером корейской марки в нашей стране.