Секс, блажь и видео: зачем порноактрисам понадобился YouTube

YouTube давно превратился из обычного "склада видеороликов" в огромную площадку для самых смелых экспериментов: в прошлом году там блистал стример Фирамир и двое бывших заключённых из Киева. В 2017-м герои другие: один находчивый юноша раздевал малолетних подписчиц на глазах десятков тысяч людей, а самая известная жертва изнасилования стала таковой исключительно благодаря YouTube.

Но время неумолимо вымывает из истории старые имена, заменяя их новыми. На этот раз отличился не какой-то конкретный человек, а целая отрасль: российские порноактрисы массово ринулись открывать в Интернете свои блоги, шоу, стримы и другие радости, которые могут предложить открытые медиа. Расчёт понятен: век актёрской славы взрослого жанра чрезвычайно короток, а потенциальные барыши от YouTube-деятельности могут достигать нескольких миллионов рублей в месяц (но для этого нужно быть Николаем Соболевым). Новоиспечённых блогерш (обычно это девушки) не смущает даже жесточайшая политика хостинга, проводимая в отношении эротики — закрыть ролик могут за случайно промелькнувшую в кадре обнажённую грудь. Но кто сказал, что порноактрисе обязательно раздеваться? Одной принадлежности к профессии достаточно, чтобы аккумулировать всплеск зрительского интереса. Это тот случай, когда строчка в резюме интереснее всего остального. Читайте, как можно построить интернет-карьеру, просто имея за плечами опыт съёмки в порно.

"Игривое" кино

25-летняя Любовь Бушуева живёт в московской квартире с котом и собакой, водит "мерседес" и выкладывает во "ВКонтакте" обычные фотографии для девушки своего возраста: разнообразные селфи, снимки домашних животных, мотивирующие цитаты. Если бы не периодический бэкстейдж со съёмок порнографии в Будапеште ("голая Люба с огромным фаллосом в руках", "голая Люба суггестивно смотрит в камеру, позади оператор"), то хозяйку страницы можно было бы принять за обычную жительницу мегаполиса, которой чуть повезло с родственниками. Но у Любы есть другая жизнь — на порносайтах она известна как Лола Тейлор. В YouTube с недавних пор тоже.

Карьера будущей интернет-знаменитости началась в середине 2015-го с простых влогов. Фронтальная камера, домашняя обстановка, минимум одежды и макияжа — Лола давала советы, сколько раз в неделю нужно мастурбировать (четыре) и жаловалась, что пришлось сдать собаку в специальный отель (в обычный не пускают). Плюс цеховые истории — например, такие:

Мы начали работать, у чувака *** не стоял. Я ему ставила: и сосала, и лизала, — всё равно не стоит. Потом пришёл другой, он ****** диван Любовь Бушуева о буднях порноактрисы

Примерно с таких же баек из пёстрой жизни стартовал Мопс, и ему, как и Лоле, помогла "Немагия". Обзор двух кемеровских парней на порноактрису собрал два миллиона просмотров, чуть позже ребята записали часовое интервью с Лолой. Количество подписчиков у девушки подросло, разнообразился и репертуар: бэкстейдж-видео, "экспертное мнение" по проблеме Ирины Сычёвой и анализ актуальных проблем человечества — например, почему мужчин неохотно берут в порнографию.

Канал о цеховой жизни ушёл в народ, а образ наивной дурочки, идеально сыгранный Лолой, помог девушке поставить на паузу выматывающую работу. Несмотря на небольшой объём зрительской массы (всего 50 тысяч подписчиков), реклама на канале оценивается от двух до 40 тысяч рублей; параллельно Люба раскручивает "Инстаграм", засветилась в "Перископе" и даже "Твиче". В ноябре 2016-го фанаты Лолы обречённо обновляли канал, надеясь там увидеть новое видео, но оно появилось только в начале следующего года. Долгий перерыв не пошёл на пользу: несмотря на совместный ролик с автором "Дневника хача", просмотры у девушки катастрофически упали. В частности, потенциальный хит про Шурыгину набрал смехотворные 67 тысяч кликов, а последние записи не переваливают и за 50 тысяч. Видимо, Интернет будет покорён в следующий раз, ну а пока Любовь пропадает в Будапеште.

Иначе складывается карьера других работниц вибратора и фаллоса. Три девушки с именами Ally Breelsen, Kristall Rush и Kitana Lure (580, 723 и 1007 места в рейтинге PornHub соответственно) полгода назад стали лицами канала Popcorn Studio. Дело пошло неплохо: на творческое трио подписалось уже 120 тысяч человек, растут и личные странички актрис.

В отличие от Лолы-первопроходчицы, сотрудницы Popcorn Studio почти не рассказывают закулисных историй. "Качественный контент" (авторское определение) основан на элементарном, но работающем приёме: "порноактрисы занимаются чем-нибудь". Так появились шедевры "Порноактрисы читают сказку на Новый год", "Девственник смотрит порно с порноактрисами", "Порнозвёзды поздравляют полицию". Не чураются девушки и давать советы по части интимной жизни: в одном видео они объясняют зрительницам нюансы фелляции, в другом — как правильно делать куннилингус. Ведущие к делу подходят ответственно, для наглядности в ход идут продолговатые и овальные фрукты, на которых звёзды PornHub показывают технику.

Чаще плюём. Увлажняем. Лижем. Дрочим. Вот и весь секрет Из видео "Порноактрисы учат парней делать куннилингус"

Скорее всего, канал не получил бы и десятой доли известности, если бы не популярные ютуберы в партнёрах (в информационном смысле). Самый просматриваемый ролик, собравший почти миллион, — с Гурамом, сооснователем пранк-проекта "Ракамакафо". Бывший коллега Соболева безнадёжно отстал от Николая в плане популярности, но девушкам раскрутиться помог — а потом заявил на шоу Русского Босса, что именно он создал и спродюсировал Popcorn Studio. Судя по регулярному появлению Гурама в комментариях к видеозаписям, его слова не так далеки от правды. Позже в гостях у того же Босса актрисы соревновались в интеллектуальном конкурсе: отвечали на каверзные вопросы, размахивая вибраторами. Ролик оставил тяжёлое впечатление, но собрал больше полутора миллионов кликов, и ведущие Popcorn Studio точно поняли, куда дальше двигать канал.

Одна из последних коллабораций формата "как это могло произойти" — с популярными игроками в FIFA. Стримеры самой незрелищной видеоигры на свете гоняли виртуальный мяч в компании Ally Breelsen и Kitana Lure. Играли на раздевание, поэтому после десяти безответных голов актрисы остались в трусах и наложенных сверху цензурных квадратиках — к мощному неудовольствию зрителей в комментариях. Целесообразность такого шоу можно поставить под сомнение, но Гена Миллер, один из "фифашников", идею оценил высоко:

В следующий раз, видимо, девушки сыграют с прославленными танкистами из World of Tanks.

Жизнь других

Если вы думаете, что эта зараза поражает только отечественный YouTube, то глубоко ошибаетесь — западные порнозвёзды кинулись на перспективную площадку гораздо раньше. Некоторые даже сделали невероятные успехи… в сегменте для дошкольников.

В феврале 2015-го англоязычную часть видеохостинга сотрясло расследование таблоида Daily Mail. Выяснилось, что детским каналом FunToyzCollector — чьи-то руки распаковывают на камеру кукол, девять миллионов подписчиков — может руководить муж бывшей порноактрисы Сэнди Саммерс. А те самые руки, трогающие игрушки, и детский голос, комментирующий происходящее, принадлежат самой Сэнди, которая сменила имя на Diana de Jesus.

Пару вроде как рассекретили бывшие соседи — они рассказали корреспонденту Daily Mail, что узнали голос звезды YouTube, подтвердили её страсть к коллекционированию диснеевских кукол и фигурок. Ну а в уличных фотографиях Дайаны без труда угадывается набравшая пару десятков килограммов Сэнди. Так что не исключено, что вот в этом ролике, собравшем полмиллиарда просмотров, игрушки разбирает постаревшая участница фильма I Wanna Cum Inside Your Mom 3. А мы ещё жалуемся на наш детский YouTube.

Освоили актрисы взрослого жанра и другую модную площадку — "Твич". Откровенно говоря, вся платформа словно бы создавалась для порнозвёзд: в игровом сообществе всегда повышенное внимание к девушкам-геймерам, если они при этом ещё и не очень одеты, то успех обеспечен. Все помнят стримершу Карину, которой для оглушительной популярности хватило лишь миловидного лица и умения за пару секунд трансформироваться в демона.

Миа Роуз пошла другим путём: начав карьеру в фильмах вроде This Butt’s 4U 2, к 30 годам она перепрофилировалась и стала на камеру лишь играть. За шесть лет Миа набрала 80 тысяч подписчиков — по меркам "Твича", это неплохие цифры, особенно если аудитория не скупится на донаты. Что интересно, одежды на порноактрисе обычно больше, чем на остальных стримершах.

В биографии другого западного блогера, Виталия Здоровецкого, который англоязычному зрителю "Ютуба" заменяет одновременно Соболева, Афоню и Хованского, полно пёстрых деталей: рождение в Мурманске 90-х, переезд с семьёй на Украину, эмиграция в США, скудное образование и слава, пожалуй, самого известного пранкера в Интернете (девять миллионов подписчиков). Но перед стартом оглушительной известности на YouTube Виталий снялся в порно — его напарницей была знаменитая в узких кругах Diamond Kitty.

Все профессии нужны

И это далеко не полный список тружеников "голого" жанра, которые перестали раздеваться на камеру. Просто не всем удалось. Легенда индустрии Бри Олсон выпустила целую линейку роликов "В постели с Бри Олсон", но дело забросила — наверное, привыкла сниматься в постели в окружении накачанных мужчин. Петербургская актриса Джина Джерсон ведёт свой лайфстайл-блог исключительно на английском — видимо, целясь в западную аудиторию. В цель попасть пока не удаётся — всего три тысячи подписчиков.

Popcorn Studio и Миа Роуз лишь верхушка, которой удалось всплыть на поверхность; на дне барахтается ещё много неудавшихся блогеров и блогерш, кочующих туда-обратно из YouTube в порнографию. В этом нет ничего удивительного: индустрия выматывает, а примеры успешных интернет-звёзд стоят перед глазами. И если 17-летняя девочка решает подзаработать на истории о своём изнасиловании, то почему нельзя монетизировать бэкграунд во взрослом кинематографе?