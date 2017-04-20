Володин назвал прорывом обсуждение в ГД проекта сноса старых пятиэтажек в Москве

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил по итогам обсуждения в стенах парламента вопроса по сносу старых пятиэтажек в Москве. Руководитель нижней палаты парламента отметил, что перед рассмотрением данного проекта во втором чтении необходимо будет провести парламентские слушания с приглашением представителей регионов. Поскольку есть вероятность, что проект может распространиться после своей пилотной фазы в столице в другие регионы России.

— Как сказал депутат Олег Нилов, хорошо бы во втором чтении этот проект расширить и на другие регионы, тогда бы и он проголосовал, даже при всех минусах сегодняшних обсуждений. Коллеги, нам важна сама тема, смотрите, она стала обсуждаться — это прорыв, огромный прорыв. И если этот вопрос начнёт решаться в Москве, дальше посмотрим на этот опыт и, возможно, реализуем его в регионах. Вы знаете, что президент поддержал этот проект. Но этот проект не финансируется из федерального бюджета, это надо понимать. Вместе с этим, этот проект абсолютно новый. Но самое главное, что мы должны сделать — защитить права граждан, — заявил Вячеслав Володин.