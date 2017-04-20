В Днепропетровской обл. разрезали на металлолом памятник "Неизвестному офицеру"

Памятник был разрезан и подготовлен к отправке на металлолом двумя местными безработными мужчинами, передаёт "112.ua".

Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области сообщила, что двое жителей Днепра успели порезать бронзовую конструкцию на части и погрузить её в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом, но на месте преступления они были задержаны сотрудниками Магдалиновского отделения полиции.

Полицейскими обнаружены три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, сапёрная лопата и тросы.

Уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование. Злоумышленникам грозит штраф, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.

Памятник "Неизвестному офицеру" — часть мемориального комплекса на "Братской могиле мирных жителей — жертв фашизма и неизвестному советскому воину". Он находится в лесопарковой зоне вблизи села Кильчень Магдалиновского района.