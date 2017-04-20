Daily Express: Швеция перебросила 150 солдат для войны с Россией

В британском издании Daily Express приводится заявление премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, высказавшего новое предупреждение Владимиру Путину. Шведский премьер подчеркнул, что Россия "заплатит высокую цену", если нападёт на партнёра НАТО.

Также издание сообщает, что перед этим Лёвен приказал перебросить 150 солдат и танки на южный остров у побережья Швеции из-за "серьёзной угрозы", которую, как сообщается в издании, создала Россия для национальной безопасности страны. Лёвен также отметил, что Швеция намерена укреплять свою обороноспособность в будущем.