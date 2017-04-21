Автор Braid и The Witness показал новую игру
Игровой дизайнер Джонатан Блоу показал прототип своей новой игры в жанре головоломки.
Скрин из видео © youtube.com/Jonathan
Игровой дизайнер Джонатан Блоу, известный по Braid и The Witness, привёз небольшую техническую демоверсию своей игры на хорватскую конференцию Reboot Develop.
Свой будущий проект Блоу описал очень ёмко: игровой процесс основан на перемещении на поле, состоящем из клеток, а главный герой умеет двигать различные блоки. Игровой дизайнер сообщил, что уже создал пазлы на основе этой механики, которых хватит на 25 часов прохождения.
Джонатан Блоу показал новую головоломку
Скрин из видео © youtube.com/Jonathan
По словам Джонатана, показанная графика "и близко не является финальной" и сейчас игра находится в активной разработке. Ориентировочная дата выхода, название или платформы не сообщаются.