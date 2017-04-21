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Опубликовано 21 апреля 2017, 06:32

Автор Braid и The Witness показал новую игру

Игровой дизайнер Джонатан Блоу показал прототип своей новой игры в жанре головоломки.

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Jonathan

Скрин из видео © youtube.com/Jonathan

Игровой дизайнер Джонатан Блоу, известный по Braid и The Witness, привёз небольшую техническую демоверсию своей игры на хорватскую конференцию Reboot Develop.

Свой будущий проект Блоу описал очень ёмко: игровой процесс основан на перемещении на поле, состоящем из клеток, а главный герой умеет двигать различные блоки. Игровой дизайнер сообщил, что уже создал пазлы на основе этой механики, которых хватит на 25 часов прохождения.

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Джонатан Блоу показал новую головоломку

Скрин из видео © youtube.com/Jonathan

По словам Джонатана, показанная графика "и близко не является финальной" и сейчас игра находится в активной разработке. Ориентировочная дата выхода, название или платформы не сообщаются.

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Станислав Погорский
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