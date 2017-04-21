Автор Braid и The Witness показал новую игру

Игровой дизайнер Джонатан Блоу, известный по Braid и The Witness, привёз небольшую техническую демоверсию своей игры на хорватскую конференцию Reboot Develop.

Свой будущий проект Блоу описал очень ёмко: игровой процесс основан на перемещении на поле, состоящем из клеток, а главный герой умеет двигать различные блоки. Игровой дизайнер сообщил, что уже создал пазлы на основе этой механики, которых хватит на 25 часов прохождения.

Джонатан Блоу показал новую головоломку Скрин из видео © youtube.com/Jonathan