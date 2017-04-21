Экшен Saints Row 2 для PC раздают бесплатно

Одну из самых успешных частей серии экшенов Saints Row сейчас бесплатно отдают для PC.

Сервис GOG сейчас бесплатно отдаёт PC-версию экшена Saints Row 2. Для использования игры не требуется загрузки какого-либо клиента или онлайн-активации.

Первая часть серии была названа игроками бюджетной копией GTA, но в сиквеле Saints Row обрела собственный стиль и особенности в игровых механиках. Это экшен с открытым миром, кастомизацией персонажей и десятком различных миссий.

Средний балл Saints Row 2 на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 из 100.