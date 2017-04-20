Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2017, 21:56

Депутаты "Единой России" передумали хоронить Ленина

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Парламентарии сняли свои подписи под документом, разработанным представителями партии ЛДПР.

Депутаты фракции "Единая Россия", которые выступили совместно с депутатами от ЛДПР — авторами законопроекта о захоронении тела Владимира Ленина, отозвали свои подписи, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" заместитель секретаря генсовета партии ЕР депутат Евгений Ревенко.

— Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае, — написал он.

Ранее Ревенко сообщил, что решение однопартийцев — Евгения Марченко, Николая Брыкина и Виталия Бахметьева — присоединиться к законопроекту вызвало у него недоумение.

— Наша фракция стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно о том, что депутаты Госдумы Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения тела Владимира Ленина.

BannerImage
Алиса Донченко
  • Новости
  • Госдума
  • Владимир Ленин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar