Депутаты "Единой России" передумали хоронить Ленина

Парламентарии сняли свои подписи под документом, разработанным представителями партии ЛДПР.

Депутаты фракции "Единая Россия", которые выступили совместно с депутатами от ЛДПР — авторами законопроекта о захоронении тела Владимира Ленина, отозвали свои подписи, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" заместитель секретаря генсовета партии ЕР депутат Евгений Ревенко.

— Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае, — написал он.

Ранее Ревенко сообщил, что решение однопартийцев — Евгения Марченко, Николая Брыкина и Виталия Бахметьева — присоединиться к законопроекту вызвало у него недоумение.

— Наша фракция стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол, — подчеркнул он.