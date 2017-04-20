Депутаты "Единой России" передумали хоронить Ленина
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
Парламентарии сняли свои подписи под документом, разработанным представителями партии ЛДПР.
Депутаты фракции "Единая Россия", которые выступили совместно с депутатами от ЛДПР — авторами законопроекта о захоронении тела Владимира Ленина, отозвали свои подписи, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" заместитель секретаря генсовета партии ЕР депутат Евгений Ревенко.
— Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае, — написал он.
Ранее Ревенко сообщил, что решение однопартийцев — Евгения Марченко, Николая Брыкина и Виталия Бахметьева — присоединиться к законопроекту вызвало у него недоумение.
— Наша фракция стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол, — подчеркнул он.
Напомним, сегодня стало известно о том, что депутаты Госдумы Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения тела Владимира Ленина.