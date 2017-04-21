Авторы Star Wars: Battlefront 2 рассказали про изменения в мультиплеере

В предыдущей Battlefront транспорт и герои были доступны только в качестве бонусов, которые случайным образом появлялись на карте. В сиквеле от этой системы отказались. О замене ничего не рассказали, однако подтвердили, что при возрождении игроки смогут появляться сразу в транспорте, как это происходит в серии Battlefield.

Студия DICE показала прессе игровой процесс Star Wars: Battlefront 2 за закрытыми дверьми, после чего в Сети появились подробности мультиплеерных режимов.

Также в Battlefront 2 поменяется боевая система: разработчики услышали недовольство игроков и сделали игровой процесс более сложным, благодаря чему опытные игроки смогут в полной мере демонстрировать своё мастерство.

Системы разрушений, которая уже стала отличительной особенностью шутеров DICE, в игре не будет. Тем не менее разработчики пообещали полноценную систему глобального развития и кастомизации персонажей, а также возвращение классов с особыми умениями. Большинство получаемых предметов будут исключительно косметическими, но некоторые будут давать преимущество в игре.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 декабря.