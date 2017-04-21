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Опубликовано 21 апреля 2017, 09:40

Namco анонсировала экшен-RPG Code Vein

Компания Bandai Namco анонсировала новую постапокалиптическую экшен-RPG Code Vein.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/pg/Code-Vein

Фото: © facebook.com/pg/Code-Vein

Промо-кампания таинственной новой игры от Bandai Namco со слоганом Prepare to Dine подошла к концу. Компания анонсировала постапокалиптическую экшен-RPG под названием Code Vein.

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Bandai Namco анонсировала Code Vein

Фото: © facebook.com/pg/Code-Vein

Игроку предстоит управлять Восставшим (Revenant) в постапокалиптическом мире, где почти не осталось жизни. Войны наподобие главного героя сражаются за жизнь, используя Дары в обмен на свои воспоминания.

Важную роль в новой игре будет играть механика, связанная с использованием крови: её придётся выкачивать из врагов и применять для улучшения способностей.

Code Vein выйдет в 2018-м, список платформ не уточняется.

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Станислав Погорский
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