Namco анонсировала экшен-RPG Code Vein

Промо-кампания таинственной новой игры от Bandai Namco со слоганом Prepare to Dine подошла к концу. Компания анонсировала постапокалиптическую экшен-RPG под названием Code Vein.

Игроку предстоит управлять Восставшим (Revenant) в постапокалиптическом мире, где почти не осталось жизни. Войны наподобие главного героя сражаются за жизнь, используя Дары в обмен на свои воспоминания.

Важную роль в новой игре будет играть механика, связанная с использованием крови: её придётся выкачивать из врагов и применять для улучшения способностей.

Code Vein выйдет в 2018-м, список платформ не уточняется.