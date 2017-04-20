Передумавший "хоронить Ленина" депутат: Я не ожидал такой реакции общества

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Виталий Бахметьев объяснил отзыв своей подписи с законопроекта о перезахоронении Ленина "резко негативной реакцией общества".

— Я считаю, что это было сделано несвоевременно. То, что произошло в Интернете — множество публикаций, возмущений, заставило меня передумать. Не надо трогать ту историю, которая у нас есть, — заявил Бахметьев в разговоре с Лайфом.

Он признался, что такой реакции общества на законопроект он попросту не ожидал.

Напомним, сегодня депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения тела Владимира Ленина.