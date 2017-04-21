Продажи цифровых копий игр в США вытесняют розницу

Последняя статистика по продаже видеоигр в США показала , что доля цифровых копий игр на рынке достигла 74 процентов. Старомодные физические коробки с дисками покупает всё меньше людей. Последним оплотом розницы стали различные лимитированные и коллекционные издания игр, стоящие дороже, чем обычные копии.

Всего за 2016 год американские геймеры потратили на видеоигры более 24,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2010 году эта цифра составляла всего 17,5 миллиарда. При этом более 53% постоянных игроков предпочитает мультиплеерные развлечения, а не одиночные проекты.

Также данные опроса показали, что для многих игры оказывают положительное влияние на жизнь: например, 45% опрошенных заявили, что совместная игра помогла им проводить больше времени с семьёй.