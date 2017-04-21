Продажи цифровых копий игр в США вытесняют розницу
Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS
Рынок видеоигровой индустрии в США оказался почти полностью занят продажами цифровых копий.
Последняя статистика по продаже видеоигр в США показала, что доля цифровых копий игр на рынке достигла 74 процентов. Старомодные физические коробки с дисками покупает всё меньше людей. Последним оплотом розницы стали различные лимитированные и коллекционные издания игр, стоящие дороже, чем обычные копии.
Продажи физических копий игр в США составляют всего 26%
Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS
Всего за 2016 год американские геймеры потратили на видеоигры более 24,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2010 году эта цифра составляла всего 17,5 миллиарда. При этом более 53% постоянных игроков предпочитает мультиплеерные развлечения, а не одиночные проекты.
Также данные опроса показали, что для многих игры оказывают положительное влияние на жизнь: например, 45% опрошенных заявили, что совместная игра помогла им проводить больше времени с семьёй.