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Опубликовано 21 апреля 2017, 11:21

Авторы "Орден: 1886" выпустили новую игру

Скриншот&nbsp;&copy;&nbsp;Deformers Launch Trailer

Скриншот © Deformers Launch Trailer

Разработчики эксклюзивного шутера для PS4 в этот раз решили создать игру про шарообразных существ.

Студия Ready at Dawn, ранее выпустившая шутер "Орден: 1886", представила трейлер Deformers. Видео приурочено к выходу игры.

Игра Deformers представляет собой многопользовательские бои, которые проходят от третьего лица на арене. В качестве героев выступают шарообразные существа. Всего в игре есть пять классов: Guardian, Ranger, Marksman, Striker и Speedster.

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Авторы "Орден: 1886" представили новую игру

Скриншот © Deformers Launch Trailer

Игра Deformers выходит 21 апреля 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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