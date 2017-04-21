Авторы "Орден: 1886" выпустили новую игру

Разработчики эксклюзивного шутера для PS4 в этот раз решили создать игру про шарообразных существ.

Игра Deformers представляет собой многопользовательские бои, которые проходят от третьего лица на арене. В качестве героев выступают шарообразные существа. Всего в игре есть пять классов: Guardian, Ranger, Marksman, Striker и Speedster.