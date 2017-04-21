Авторы "Орден: 1886" выпустили новую игру
Скриншот © Deformers Launch Trailer
Разработчики эксклюзивного шутера для PS4 в этот раз решили создать игру про шарообразных существ.
Студия Ready at Dawn, ранее выпустившая шутер "Орден: 1886", представила трейлер Deformers. Видео приурочено к выходу игры.
Игра Deformers представляет собой многопользовательские бои, которые проходят от третьего лица на арене. В качестве героев выступают шарообразные существа. Всего в игре есть пять классов: Guardian, Ranger, Marksman, Striker и Speedster.
Авторы "Орден: 1886" представили новую игру
Скриншот © Deformers Launch Trailer
Игра Deformers выходит 21 апреля 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.