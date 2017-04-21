Черногорский гамбит: российские туроператоры прислуживают НАТО?

Будучи отвлечённой более масштабными событиями вокруг непрекращающегося геополитического противостояния России и Запада на Ближнем Востоке, российская общественность как-то совсем упустила из виду ситуацию на Балканах, где разворачиваются не менее важные для внешнеполитических позиций России события. Грядущее вступление маленькой Черногории — осколка раздробленной Западом бывшей Югославии, — в Североатлантический альянс, причём вопреки мнению большинства жителей страны и при полном игнорировании политическими элитами (конкретно — группировкой многолетнего президента и премьера страны Джукановича) этого мнения, не может не беспокоить Россию, имеющую в регионе давние интересы и много сделавшую в прошлом для того, чтобы славянские народы на Балканах сохранились как национальные общности и обрели независимость и суверенитет.

На наших глазах в лице Черногории на Балканах надувается очередной антироссийский пузырь, вдвойне опасный не только тем, что окончательно закрепляет разделение Подгорицы и Белграда, но и угрожает непосредственным интересам россиян — российского бизнеса и туристов, привыкших к отдыху в Черногории. Именно об этом говорила представитель российского МИД Мария Захарова, отмечая недружелюбность черногорских властей и общую негативную русофобскую атмосферу, нагнетаемую властями в стране.

Вступление Черногории в НАТО и выбор её политического руководства в пользу НАТО должен иметь свою цену. Уже давно в мире нет "просто бизнеса" или "просто туризма". Сам Запад, США в частности, давно извратил и перевернул сами эти представления с ног на голову, заставив всех и при любых ситуациях делать чуть ли не экзистенциальный выбор. И если страна тяготеет даже не к союзническим, а просто добрососедским и ровным отношениям с Россией, ей сразу же максимально осложняется доступ к рынкам, ресурсам и технологиям. Не является исключением и сфера туризма, которая является чуть ли не основной сферой экономики. И поэтому вызывает крайнее удивление, если не сказать больше, позиция как российского союза туриндустрии, так и отдельных туроператоров, которые бодро рапортуют о том, что, мол, турпоток в Черногорию растёт и вступление в НАТО никак не повлияет на бронирование и путёвки.

Как-то так странно у нас сложилось, что союз туроператоров России понимает сферу туризма крайне однобоко — лишь как туризм выездной, зарубежный и связанный с какими-то экзотическими странами, многие из которых занимают, положа руку на сердце, не просто антироссийскую позицию: там могут запросто похитить наших граждан и увезти, к примеру, в США по абсолютно смехотворным обвинениям.

Воровство российских граждан западными спецслужбами, террористическая опасность, — всё это не останавливает представителей вроде бы всей туристической отрасли от того, чтобы лоббировать в публичном поле именно выездной туризм, расписывая красоты иностранных курортов, рекламируя горящие туры и анонсируя "высокие" и "низкие" сезоны, рассуждать об "открытии" той или иной страны. В то время как собственная страна таит гигантские возможности для внутреннего туризма, являющегося при этом жутко недофинансированной отраслью.

Почему вместо рассуждений о вступлении Черногории в НАТО мы не слышим планов по организации внутренних туристических маршрутов? Порой складывается ощущение, что руководство российской туриндустрии, как в известной поговорке, хочет "и рыбку съесть, и на *** сесть". При этом фактически игнорируются не только интересы российских граждан, которые могут, и это не алармизм и не нагнетание, подвергнуться в Черногории опасности по причине государственной русофобии, процветающей на фоне истеричных воплей Джукановича и Ко о "русских заговорщиках", якобы планировавших госпереворот.

Самое интересное, что после того как МИД России высказал свои оценки крайне негативной для россиян внутриполитической обстановки в Черногории, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина вдруг откровенно "впряглась" на стороне Подгорицы, заявив, что РСТ провёл некое специальное исследование настроений российских туристов и ситуации внутри Черногории и, внимание (!), не нашёл никаких признаков антироссийских настроений.

"Профессионализм" госпожи Тюриной и представляемого ею Союза просто поражают — зачем нам целая система Министерства иностранных дел со специальными департаментами и людьми, посвятившими свою жизнь изучению той или иной страны? Зачем посольство, в котором постоянно мониторят не температуру воды, стоимость шашлыков у моря или прайс на местную ракию, а серьёзно изучают состояния черногорских элит, бизнеса и влияние, которое оказывает ЕС и НАТО на правительство в Подгорице?

Всё это не нужно, оказывается — ведь госпожа Тюрина может просто поднять трубку, набрать какому-то местному менеджеру в перепродажной конторке для российских туристов-лопухов, и вуаля — уже никто никому не угрожает, а в стране царят мир, порядок и любовь к России. Только это вот всё не имеет к действительности никакого отношения, а сама Тюрина и представляемый ею Российский союз туриндустрии либо в угоду своим сиюминутным коммерческим целям, либо повинуясь какой-то иной логике, фактически публично солидаризуются с самыми русофобскими элементами в Европе и на Балканах в целом, обеспечивая финансирование (с учётом гигантской роли туризма в экономике Черногории) недружественного к России политического режима.

Может быть, пора уже представителям в многочисленных туристических ассоциациях и профессиональных сообществах объяснить, что помимо их сиюминутных гешефтов, ориентированных исключительно на зарубежный туризм, есть и интересы общества и государства.

А то настолько неприкрытое и публичное продвижение турпотока в конкретную балканскую страну, находящуюся на пороге НАТО со всеми вытекающими для российских интересов проблемами, наводит на нехорошие мысли о непосредственной, может быть, даже материальной заинтересованности и даже зависимости некоторых кругов в российской туриндустрии от воли зарубежных спонсоров и покровителей.