Госдума приняла закон о переводе выплат бюджетникам на карты "Мир"

Закон о поэтапном переходе бюджетников на платёжные карты национальной платёжной системы "Мир" прошёл третье, окончательное, чтение в Госдуме.

Теперь банки к 1 июня 2017 года должны обеспечить приём этих карт во всех устройствах, предназначенных для осуществления расчётов, в том числе банкоматах и кассовых терминалах. С этого же дня бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты национальной платёжной системы.