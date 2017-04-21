Госдума приняла закон о переводе выплат бюджетникам на карты "Мир"
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Закон о поэтапном переходе бюджетников на платёжные карты национальной платёжной системы "Мир" прошёл третье, окончательное, чтение в Госдуме.
Теперь банки к 1 июня 2017 года должны обеспечить приём этих карт во всех устройствах, предназначенных для осуществления расчётов, в том числе банкоматах и кассовых терминалах. С этого же дня бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты национальной платёжной системы.
Отметим, с 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, которые обратятся за открытием банковского счёта в целях начисления бюджетных выплат. Все остальные должны будут обзавестись картами до 1 июля 2018 года, а пенсионеры — до 1 июля 2020 года.