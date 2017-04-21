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Регион
Опубликовано 21 апреля 2017, 12:08

Госдума приняла закон о переводе выплат бюджетникам на карты "Мир"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Закон о поэтапном переходе бюджетников на платёжные карты национальной платёжной системы "Мир" прошёл третье, окончательное, чтение в Госдуме.

Теперь банки к 1 июня 2017 года должны обеспечить приём этих карт во всех устройствах, предназначенных для осуществления расчётов, в том числе банкоматах и кассовых терминалах. С этого же дня бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты национальной платёжной системы.

Отметим, с 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, которые обратятся за открытием банковского счёта в целях начисления бюджетных выплат. Все остальные должны будут обзавестись картами до 1 июля 2018 года, а пенсионеры — до 1 июля 2020 года.

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Марина Калегина
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