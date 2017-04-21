Для ВМФ России готовят самую большую атомную подлодку в мире

Атомный ракетный крейсер "Тайфун" Проекта 941, возможно, уступит место в Книге рекордов Гиннесса научно исследовательской атомной подлодке "Белгород" Проекта 09852, работы над которой завершатся в 2018 году, передают "Известия".

"Белгород" создают на базе недостроенного в СССР ударного ракетоносца типа "Антей" Проекта 949А. На борту "Антеев" размещали двадцать пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Гранит". Сейчас "Белгород" находится на Северодвинском машиностроительном предприятии.

Уже проведено перепроектирование центральной части подлодки, ракетный отсек заменён новым размером почти 30 метров для размещения специального оборудования, а также установлены шлюзовые камеры для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов.

Таким образом, "Антей" увеличился со 154 до 184 метров, побив на 11 метров рекорд "Тайфуна".