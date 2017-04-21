Кандидат в президенты Южной Кореи выпустил карты для StarCraft
В настоящий момент Мун Джэин является лидером президентской гонки в Южной Корее.
Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji
Выпуск двух версий карты, которая получила название Moonsters, приурочен к тому, что компания Blizzard сделала оригинальный StarCraft бесплатным. Загрузить карту можно в официальном блоге южнокорейского политика.
Кандидат в президенты Южной Кореи выпустил для StarCraft карты
Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji
Мун Джэин приложил немного усилий для создания новых уровней. Всё дело в том, что они являются лишь вариациями уже существующей карты.