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Регион
Опубликовано 21 апреля 2017, 12:16

Кандидат в президенты Южной Кореи выпустил карты для StarCraft

В настоящий момент Мун Джэин является лидером президентской гонки в Южной Корее.

Фото: &copy; REUTERS/Kim Hong-Ji

Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji

Выпуск двух версий карты, которая получила название Moonsters, приурочен к тому, что компания Blizzard сделала оригинальный StarCraft бесплатным. Загрузить карту можно в официальном блоге южнокорейского политика.

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Кандидат в президенты Южной Кореи выпустил для StarCraft карты

Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji

Мун Джэин приложил немного усилий для создания новых уровней. Всё дело в том, что они являются лишь вариациями уже существующей карты.

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Сергей Сурепин
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