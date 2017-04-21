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Опубликовано 21 апреля 2017, 15:25

Ghost Recon: Wildlands стала самой продаваемой игрой марта

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ghostreconwildlandsofficial

Фото: © facebook.com/ghostreconwildlandsofficial

О продажах на территории Соединённых Штатов Америки отчитались аналитики фирмы NPD.

Шутер Ghost Recon: Wildlands продемонстрировал самый успешный старт в истории серии. Также игра заняла второе место по продажам в первый месяц под брендом Tom Clancy’s, уступив только The Division.

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Ghost Recon: Wildlands — самая продаваемая игра марта в США

Фото: © facebook.com/ghostreconwildlandsofficial

Ghost Recon: Wildlands является не единственной игрой студии Ubisoft, которая попала в топ-10. Слэшер For Honor занял седьмое место.

На втором месте находится The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Третье место заняла Mass Effect: Andromeda.

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Сергей Сурепин
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