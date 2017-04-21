Ghost Recon: Wildlands стала самой продаваемой игрой марта
О продажах на территории Соединённых Штатов Америки отчитались аналитики фирмы NPD.
Шутер Ghost Recon: Wildlands продемонстрировал самый успешный старт в истории серии. Также игра заняла второе место по продажам в первый месяц под брендом Tom Clancy’s, уступив только The Division.
Ghost Recon: Wildlands — самая продаваемая игра марта в США
Фото: © facebook.com/ghostreconwildlandsofficial
Ghost Recon: Wildlands является не единственной игрой студии Ubisoft, которая попала в топ-10. Слэшер For Honor занял седьмое место.
На втором месте находится The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Третье место заняла Mass Effect: Andromeda.