Казачьи атаманы наравне с госслужащими будут отчитываться о доходах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга и несовершеннолетних детей, передаёт "Парламентская газета"

Уточняется, что поправки вносятся в закон "О государственной службе российского казачества" и, если атаманом будут представлены заведомо недостоверные или неполные сведения, его полномочия будут досрочно прекращены высшим органом управления войскового казачьего общества по представлению уполномоченного органа исполнительной власти по взаимодействию с казаками.