В Dota 2 обязали привязывать телефонный номер к аккаунту
Разработчики из Valve выпустили крупное обновление для своей самой популярной игры.
Компания Valve обновила Dota 2. Изменения коснулись правил участия в подборе рейтинговых игр и переработки системы наказаний. Теперь для участия в матчмейкинге пользователям необходимо добавить номер своего мобильного телефона.
Игрокам Dota 2 необходимо привязать номер телефона к учётной записи
Если геймер не добавит номер своего телефона до 4 мая, то ему ограничат доступ к участию в рейтинговых играх.
Также Valve изменила алгоритм подбора игроков. Теперь в одиночном режиме смогут принимать участие только отдельные игроки. Если же сольный рейтинг геймера будет превышать групповой, то во время командного поиска будет высчитываться среднее арифметическое значение между пользователями.