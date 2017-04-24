В Dota 2 обязали привязывать телефонный номер к аккаунту

Компания Valve обновила Dota 2. Изменения коснулись правил участия в подборе рейтинговых игр и переработки системы наказаний. Теперь для участия в матчмейкинге пользователям необходимо добавить номер своего мобильного телефона.

Игрокам Dota 2 необходимо привязать номер телефона к учётной записи Фото: © Flickr/Peter Pham

Если геймер не добавит номер своего телефона до 4 мая, то ему ограничат доступ к участию в рейтинговых играх.