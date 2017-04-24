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Регион
Опубликовано 24 апреля 2017, 05:24

В Dota 2 обязали привязывать телефонный номер к аккаунту

Разработчики из Valve выпустили крупное обновление для своей самой популярной игры.

Фото: &copy; Flickr/Peter Pham

Фото: © Flickr/Peter Pham

Компания Valve обновила Dota 2. Изменения коснулись правил участия в подборе рейтинговых игр и переработки системы наказаний. Теперь для участия в матчмейкинге пользователям необходимо добавить номер своего мобильного телефона.

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Игрокам Dota 2 необходимо привязать номер телефона к учётной записи

Фото: © Flickr/Peter Pham

Если геймер не добавит номер своего телефона до 4 мая, то ему ограничат доступ к участию в рейтинговых играх.

Также Valve изменила алгоритм подбора игроков. Теперь в одиночном режиме смогут принимать участие только отдельные игроки. Если же сольный рейтинг геймера будет превышать групповой, то во время командного поиска будет высчитываться среднее арифметическое значение между пользователями.

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Сергей Сурепин
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