В Кремле прокомментировали сообщения о "преемнике Путина"

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин якобы станет следующим президентом России.

— Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков. Тут всё предельно ясно, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, накануне в ходе заседания российского организационного комитета "Победа" Владимиру Путину рассказали о конфликте ряда ветеранских организаций. Также глава Общероссийской общественной организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной сообщил, что сенатор Франц Клинцевич пытается организовать проверки в отношении его организации и шлёт в регионы письма о том, что преемником президента станет Вячеслав Володин.