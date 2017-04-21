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Регион
Опубликовано 21 апреля 2017, 14:31

В Кремле прокомментировали сообщения о "преемнике Путина"

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин якобы станет следующим президентом России.

— Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков. Тут всё предельно ясно, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, накануне в ходе заседания российского организационного комитета "Победа" Владимиру Путину рассказали о конфликте ряда ветеранских организаций. Также глава Общероссийской общественной организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной сообщил, что сенатор Франц Клинцевич пытается организовать проверки в отношении его организации и шлёт в регионы письма о том, что преемником президента станет Вячеслав Володин.

Владимир Путин отреагировал на данное заявление. По словам российского лидера, преемника президента определяет только народ в ходе демократических выборов и никто другой. Также он пообещал разобраться в конфликте ветеранских организаций.

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Евгений Грин
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