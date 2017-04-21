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Опубликовано 21 апреля 2017, 13:23

В Steam появилась игра по мотивам "Зелёного слоника"

Фото: &copy; Кинопоиск/Зеленый слоник

Фото: © Кинопоиск/Зеленый слоник

Разработчики игры пообещали встречи со знакомыми персонажами, а также борьбу со вселенским злом.

В Steam вышла отечественная игра Green Elephant 2D. Проект по мотивам культового российского артхаусного фильма "Зелёный слоник" находится в раннем доступе.

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В Steam вышла игра по мотивам "Зелёного слоника".

Фото: © Кинопоиск/Зеленый слоник

"Зелёный слоник" — культовый фильм, снятый в 1999 году Светланой Басковой. Работа завоевала скандальную популярность. Многие цитаты из фильма стали известными мемами.

Сейчас игру можно приобрести за 77 рублей в Steam.

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Сергей Сурепин
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