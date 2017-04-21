В Steam появилась игра по мотивам "Зелёного слоника"
Фото: © Кинопоиск/Зеленый слоник
Разработчики игры пообещали встречи со знакомыми персонажами, а также борьбу со вселенским злом.
В Steam вышла отечественная игра Green Elephant 2D. Проект по мотивам культового российского артхаусного фильма "Зелёный слоник" находится в раннем доступе.
В Steam вышла игра по мотивам "Зелёного слоника".
Фото: © Кинопоиск/Зеленый слоник
"Зелёный слоник" — культовый фильм, снятый в 1999 году Светланой Басковой. Работа завоевала скандальную популярность. Многие цитаты из фильма стали известными мемами.
Сейчас игру можно приобрести за 77 рублей в Steam.