В Steam появилась игра по мотивам "Зелёного слоника"

Разработчики игры пообещали встречи со знакомыми персонажами, а также борьбу со вселенским злом.

В Steam вышла отечественная игра Green Elephant 2D. Проект по мотивам культового российского артхаусного фильма "Зелёный слоник" находится в раннем доступе.

В Steam вышла игра по мотивам "Зелёного слоника". Фото: © Кинопоиск/Зеленый слоник

"Зелёный слоник" — культовый фильм, снятый в 1999 году Светланой Басковой. Работа завоевала скандальную популярность. Многие цитаты из фильма стали известными мемами.