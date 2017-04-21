Госдума заведёт аккаунты в популярных соцсетях

Аккаунты будут зарегистрированы в соцсети "ВКонтакте", в "Инстаграме", "Телеграме", "Фейсбуке", "Твиттере" и "Одноклассниках". Собеседники издания подчеркнули, что думские официальные страницы должны иметь "лёгкий и современный дизайн", а размещаемый там контент "должен быть понятен читателям".

Госдума зарегистрирует официальные аккаунты в шести популярных социальных сетях Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

При этом аккаунты будут вести не SMM-специалисты, а профессиональные журналисты. Как пояснил собеседник "Ведомостей", они планируют использовать каждую страницу по-разному. К примеру, в "Фейсбуке" будут размещаться мнения экспертов и оценка, а в "ВКонтакте" — разъяснения законов.

Кроме того, Госдума планирует запустить ряд спецпроектов совместно с Mail.ru Group. В пресс-службе холдинга подтвердили обсуждение подобной возможности.

— Две наши крупнейшие социальные сети — "Одноклассники" и "ВКонтакте" с их многомиллионными аудиториями — логичный и естественный канал для предоставления актуальной информации пользователям, — заявили представители Mail.ru Group.

Помимо прочего, спикер Госдумы поручил модернизировать официальный сайт. Сейчас этим занимается рабочая группа из экспертов под руководством председателя Комитета по информационным технологиям Леонида Левина.