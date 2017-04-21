Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2017, 16:40

Госдума заведёт аккаунты в популярных соцсетях

К концу апреля Госдума намерена завести официальные страницы в шести социальных сетях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на внутренние источники.

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Аккаунты будут зарегистрированы в соцсети "ВКонтакте", в "Инстаграме", "Телеграме", "Фейсбуке", "Твиттере" и "Одноклассниках". Собеседники издания подчеркнули, что думские официальные страницы должны иметь "лёгкий и современный дизайн", а размещаемый там контент "должен быть понятен читателям".

image

Госдума зарегистрирует официальные аккаунты в шести популярных социальных сетях

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

При этом аккаунты будут вести не SMM-специалисты, а профессиональные журналисты. Как пояснил собеседник "Ведомостей", они планируют использовать каждую страницу по-разному. К примеру, в "Фейсбуке" будут размещаться мнения экспертов и оценка, а в "ВКонтакте" — разъяснения законов.

Кроме того, Госдума планирует запустить ряд спецпроектов совместно с Mail.ru Group. В пресс-службе холдинга подтвердили обсуждение подобной возможности.

— Две наши крупнейшие социальные сети — "Одноклассники" и "ВКонтакте" с их многомиллионными аудиториями — логичный и естественный канал для предоставления актуальной информации пользователям, — заявили представители Mail.ru Group.

Помимо прочего, спикер Госдумы поручил модернизировать официальный сайт. Сейчас этим занимается рабочая группа из экспертов под руководством председателя Комитета по информационным технологиям Леонида Левина.

Также в Госдуме планируют собрать "объединённую редакцию по примеру ведущих СМИ". Около 20 сотрудников будут заниматься сайтом и социальными сетями. Регистрация аккаунтов — первый этап этой работы, пояснил собеседник издания.

BannerImage
Владимир Лещёв
  • Wow
  • Госдума
  • Facebook
  • одноклассники
  • Вконтакте
  • instagram
  • twitter
  • Telegram
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar