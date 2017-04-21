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Регион
Опубликовано 21 апреля 2017, 18:20

В Нигерии 30 человек погибли при просмотре матча "Манчестер Юнайтед"

Фото: &copy; Reuters / Jason Cairnduff Livepic

Фото: © Reuters / Jason Cairnduff Livepic

В центре города Калабара в Нигерии в то время, когда проходил ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом", упал электрический кабель. В результате погибли 30 зрителей, которые следили за игрой, сообщает The Mirror.

Представители "Манчестер Юнайтед" выразили соболезнования в связи с произошедшим.

— Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера, — отмечается в сообщении.

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Арина Демидова
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