В Нигерии 30 человек погибли при просмотре матча "Манчестер Юнайтед"

В центре города Калабара в Нигерии в то время, когда проходил ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом", упал электрический кабель. В результате погибли 30 зрителей, которые следили за игрой, сообщает The Mirror.