В Нигерии 30 человек погибли при просмотре матча "Манчестер Юнайтед"
Фото: © Reuters / Jason Cairnduff Livepic
В центре города Калабара в Нигерии в то время, когда проходил ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом", упал электрический кабель. В результате погибли 30 зрителей, которые следили за игрой, сообщает The Mirror.
Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV— Manchester United (@ManUtd) 21 апреля 2017 г.
Представители "Манчестер Юнайтед" выразили соболезнования в связи с произошедшим.
— Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера, — отмечается в сообщении.