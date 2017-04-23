Подумайте о вечном и отстаньте от Juicero!

Напомню суть истории: американский стартап Juicero получил от инвесторов 120 миллионов долларов и выпускает соковыжималки холодного отжима со встроенным Wi-Fi, которые делают напитки из свежих фруктовых и овощных миксов, упакованных в фирменные пакетики.

Механика проста: вы закрепляете пакетик с заранее очищенными и порезанными овощами и фруктами в машине, нажимаете кнопку — и она жмёт, попутно считывая QR-код на упаковке и проверяя срок годности смеси. Он не должен превышать 6 дней. Работает система только с пакетиками Juicero, купить пакетики могут только владельцы машины. Ну и вишенка на торте: каждый пакетик стоит 5–8 долларов, сама машина — 400 долларов.

Смелый эксперимент провело издание Bloomberg: они взяли два пакетика с миксами — один закрепили в машине, второй начали выжимать руками, как обычную зубную пасту. Руками выдавили быстрее. Инвесторы в шоке: они не подозревали, что руками тоже можно.

Шкандаль и хохот на галёрке. На покупателей, создателей и инвесторов показывают пальцем и называют нехорошими словами.

Руками, конечно, тоже можно. Кто б спорил.

Я больше скажу: кофе можно сварить в турке, выковыряв его из капсулы для кофемашины, машину вызвать через приложение и затем договориться напрямую с водителем или просто поймать, проголосовав от бордюра, а выписку со счёта получать не в модном хипстерском приложении, а сходив ножками в банк.

Вот только капсулы (или кофе в каком угодно ином виде) в любом случае надо где-то купить, нужно знать, сколько его положить, нужно следить, чтоб он не убегал, когда начнёт закипать. У меня кофе из турки убегает каждое утро, если честно.

Ловить машину придётся стоя на улице, а затем торговаться с водителем. А в банке вас ждут очереди, духота и общий упадок духа.

Кофе в кофемашине, такси через приложение и прочие плюшки — это, конечно, излишества. Как и сок из Juicero — можно ведь пойти в магазин, купить какой-нибудь обычный в коробке и пить его по утрам. И вы, возможно, даже будете ощущать себя сторонником ЗОЖ. А если совсем припрёт — можно купить ручную соковыжималку и давить сок руками из свежих фруктов и овощей. Совсем фанаты могут чистить овощи также вручную — для чистоты эксперимента. А овощи покупать на рынке. А после приготовления стакана сока мыть кухню, посуду и соковыжималку.

Сторонники "простоты и экономии" исходят из одного очень простого постулата. Что деньги — это дорого и значимо. А наше с вами время — это какая-то ненужная фигня, которой не грех и пожертвовать, постояв там или сям в очереди, потратив половину выходного для похода на рынок, почистив овощи руками, выдавив сок при помощи пресса, помыв турку и плиту, побегав за таксистом.

Надо только понять для себя раз и навсегда, действительно ли для вас деньги дороже вашего времени? Того времени, что можно потратить на себя и на своих близких. И сервисы, даже такие дурацкие, как Juicero, это время для нас экономят, забирая у нас часть денег. И обеспечивая нам гарантированно качественный свежевыжатый сок.

И мы с радостью их отдаём. Не потому что идиоты.

А потому что деньги можно заработать.

А вот время — нет.