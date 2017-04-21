Activision анонсировала Call of Duty: WWII
Компания Activision официально представила новый шутер Call of Duty: WWII про Вторую мировую войну.
Activision анонсировала новую часть Call of Duty: WWII. Ранее появлявшаяся информация в Сети подтвердилась: серия отойдёт от футуристического сеттинга и вернётся во Вторую мировую войну.
WWII confirmed. Watch the worldwide reveal of #CODWWII on 4/26 at 10AM PDT/1PM EDT: https://t.co/JtAxQQV4zN pic.twitter.com/culgG1ZQmz— Call of Duty (@CallofDuty) 21 апреля 2017 г.
Разработкой шутера занимается студия Sledgehammer, ранее выпустившая Call of Duty: Advanced Warfare. Согласно появившимся ранее слухам, которые также указывали на подзаголовок WWII, геймплей игры будет сильнее походить на классические шутеры от первого лица с незначительными элементами паркура.
Call of Duty: WWII официально анонсирована
Платформы и дата выхода пока не сообщаются. Предполагается, что Call of Duty: WWII выйдет в ноябре — это стандартная дата для игр серии.
Уже 26 апреля в 20:00 по московскому времени будет представлен первый игровой трейлер.