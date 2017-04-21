Activision анонсировала Call of Duty: WWII

Activision анонсировала новую часть Call of Duty: WWII. Ранее появлявшаяся информация в Сети подтвердилась: серия отойдёт от футуристического сеттинга и вернётся во Вторую мировую войну.

Разработкой шутера занимается студия Sledgehammer, ранее выпустившая Call of Duty: Advanced Warfare. Согласно появившимся ранее слухам, которые также указывали на подзаголовок WWII, геймплей игры будет сильнее походить на классические шутеры от первого лица с незначительными элементами паркура.

Платформы и дата выхода пока не сообщаются. Предполагается, что Call of Duty: WWII выйдет в ноябре — это стандартная дата для игр серии.

Уже 26 апреля в 20:00 по московскому времени будет представлен первый игровой трейлер.